2019-08-30T08:37:52+03:00
Общество

В Тамбове появляются антивандальные остановочные павильоны

До середины октября в городе установят 10 новых конструкций
Марина Поповцева
Поделиться:
Процесс установки павильонов технически сложенПроцесс установки павильонов технически сложенФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В Тамбове меняют старые остановочные павильоны на новые. В рамках плановой замены к середине октября в городе установят 10 новых современных остановок высокопрочной конструкции с антивандальными стеклами и лайтбоксами.

Пока заменены два пришедших в негодность павильона остановок «Комсомольская». Внешне павильоны почти не отличаются других антивандальных остановок города (таких сейчас 20), однако по качеству они значительно лучше. Новые остановки закуплены у башкирских производителей, они надежнее, крепче и при этом дешевле.

- Новые остановочные павильоны будут установлены по обеим сторонам улицы Советская от улицы Комсомольской до стадиона Динамо, - сообщают в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24