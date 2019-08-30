В Тамбове появляются антивандальные остановочные павильоны

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-30T08:37:52+03:00

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В Тамбове меняют старые остановочные павильоны на новые. В рамках плановой замены к середине октября в городе установят 10 новых современных остановок высокопрочной конструкции с антивандальными стеклами и лайтбоксами.

Пока заменены два пришедших в негодность павильона остановок «Комсомольская». Внешне павильоны почти не отличаются других антивандальных остановок города (таких сейчас 20), однако по качеству они значительно лучше. Новые остановки закуплены у башкирских производителей, они надежнее, крепче и при этом дешевле.

- Новые остановочные павильоны будут установлены по обеим сторонам улицы Советская от улицы Комсомольской до стадиона Динамо, - сообщают в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU