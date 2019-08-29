Тамбовских водителей «скорой» обучили, как действовать при несчастном случае
Теорию и практику преподавали в Центре медицины катастроф
Водителей научили помогать при кровотечениях и переломах
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Водителей отделения скорой медицинской помощи Тамбовской ЦРБ научили оказывать первую помощь. Курс, обучающий, как действовать при несчастных случаях и бытовых отравлениях, им преподали в Центре медицины катастроф.
- На теоретических и практических занятиях отработана техника проведения реанимационных действий, помощь при обструкции дыхательных путей, а также правила оказания первой помощи при кровотечениях и переломах, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.
Фото Управления здравоохранения Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU