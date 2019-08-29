Тамбовских водителей «скорой» обучили, как действовать при несчастном случае

СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-29T18:01:24+03:00

Водителей научили помогать при кровотечениях и переломах

Теорию и практику преподавали в Центре медицины катастроф

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Водителей отделения скорой медицинской помощи Тамбовской ЦРБ научили оказывать первую помощь. Курс, обучающий, как действовать при несчастных случаях и бытовых отравлениях, им преподали в Центре медицины катастроф.

- На теоретических и практических занятиях отработана техника проведения реанимационных действий, помощь при обструкции дыхательных путей, а также правила оказания первой помощи при кровотечениях и переломах, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Фото Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU