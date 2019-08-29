2019-08-29T17:30:42+03:00
Общество

В Тамбове подорожали проездные билеты

Это связано с увеличением стоимости проезда
Марина Поповцева
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Больше придется заплатить как за льготный, так и за обычный проезднойБольше придется заплатить как за льготный, так и за обычный проезднойФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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С 10 августа стоимость проезда в городском транспорте Тамбова увеличилась и достигла 20 рублей по безналичному расчету и 22 рублей за наличные средства.

- Пересмотр тарифов повлек за собой и индексацию стоимости льготных проездных билетов. Право приобретать их имеют школьники и студенты, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в целом по Тамбовской области. Для учащихся школ стоимость льготного месячного проездного билета составит 245 рублей, а для студентов высшего и среднего профессионального образования города Тамбова очной формы обучения - 330 рублей, - сообщают в городской администрации.

Многодетные родители и молодые педагоги имеют право на бесплатные проездные билеты. Все остальные жители города будут оплачивать полную стоимость проездного. Постановление администрации города Тамбова рекомендует установить его цену на уровне 1320 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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