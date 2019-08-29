Жительница Тамбовского района пожаловалась в прокуратуру на отсутствие мест в садике

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-29T16:29:47+03:00

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Прокуратура Тамбовского района провела проверку по обращению жительницы деревни Красненькая. Трехлетнему ребенку женщины не предоставили место детском саду.

Установлено, что 4-летнего сына заявительницы зарегистрировали в Книге учета будущих воспитанников детсадов. Но так и не предоставили место в садике из-за того, что свободных мест в дошкольных учреждениях попросту не было.

Детсад, куда заявительница хотела устроить ребенка, укомплектован одной группой детей 2015 года рождения, среди которых льготные категории ребятишек. При этом не решался вопрос и о направлении ребенка в другой садик. А это – прямая обязанность органов местного самоуправления.

По закону местная власть должна предвидеть рост потребности в детсадах и своевременно увеличивать вместимость образовательных учреждений.

- В представлении, внесенном в адрес главы администрации района, прокуратура потребовала принять необходимые меры к устранению допущенных нарушений законодательства, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU