2019-08-29T16:29:47+03:00
Общество

Жительница Тамбовского района пожаловалась в прокуратуру на отсутствие мест в садике

Местные власти обязали устранить данное нарушение
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Тамбовского района провела проверку по обращению жительницы деревни Красненькая. Трехлетнему ребенку женщины не предоставили место детском саду.

Установлено, что 4-летнего сына заявительницы зарегистрировали в Книге учета будущих воспитанников детсадов. Но так и не предоставили место в садике из-за того, что свободных мест в дошкольных учреждениях попросту не было.

Детсад, куда заявительница хотела устроить ребенка, укомплектован одной группой детей 2015 года рождения, среди которых льготные категории ребятишек. При этом не решался вопрос и о направлении ребенка в другой садик. А это – прямая обязанность органов местного самоуправления.

По закону местная власть должна предвидеть рост потребности в детсадах и своевременно увеличивать вместимость образовательных учреждений.

- В представлении, внесенном в адрес главы администрации района, прокуратура потребовала принять необходимые меры к устранению допущенных нарушений законодательства, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовских водителей «скорой» обучили, как действовать при несчастном случае
В Тамбове подорожали проездные билеты
Житель Тамбовской области, попавшийся на краже, был уличен в хранении марихуаны
Улицу Сергеева-Ценского в Тамбове откроют для транспорта 1 сентября
Тамбовское предприятие задолжало работникам 3,2 млн рублей
Тамбовчан приглашают поучаствовать в баскетбольном турнире
Жительница Тамбовской области пыталась надышаться газом и подожгла дом
Жителя Тамбовского района задержали с двумя килограммами марихуаны
Занятия в Тамбовских школах начнутся с Урока Победы
Жительница Тамбовской области лишилась 60 тысяч рублей
В Мичуринске продолжается благоустройство дворов
Житель Тамбовской области попытался дать взятку участковому
В Тамбовской области в аварии пострадала двухлетняя девочка
В Тамбовской области появилась новая площадка для сдачи норм ГТО
В Тамбовской области в аварии пострадали подростки
Музей в Рассказово может украсить выставочный проект «Шедевры тамбовских усадеб»
Тамбовская библиотека получит 5 млн рублей
Тамбовчане могут подать заявку на благоустройство своего двора в 2020 году
В Тамбове молодых ученых будут готовить со школьной скамьи
В Мичуринске появится виртуальный концертный зал
На полях Тамбовской области не хватало щитов с информацией об обработке химикатами
Житель Тамбовской области пытался зарезать собутыльника
Тамбовские волонтеры помогают сберечь объекты культурного наследия
В смерти тамбовского хоккеиста винят 21-летнего тамбовчанина и бездействовавших врачей
В Тамбовской области из тубдиспансера сбежал заразный пациент
Жители 41 тамбовской многоэтажки решили провести досрочный капремонт
Жителям Тамбовской области некуда выбрасывать мусор
В тамбовском сквере на Гастелло заасфальтировали пешеходную зону