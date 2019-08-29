Улицу Сергеева-Ценского в Тамбове откроют для транспорта 1 сентября

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-29T16:00:25+03:00

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«Тамбовтеплосервис» приступил к завершающему этапу работ на улице Сергеева-Ценского после ремонта теплосети. Коммуникации от дома №5 до улицы Советской много раз ремонтировали на местах порывов. Теперь участок длиной 200 м отремонтирован капитально, трубы заменены на современные. По словам специалистов, новая сеть прослужит 25 лет.

- Сейчас место недавнего разрытия готовят к асфальтированию - закладывают прочную надежную основу будущего покрытия площадью 200 кв. метров, - рассказали в городской администрации.

К настоящему моменту завершена засыпка щебнем, после укладки асфальта будет вывозиться земля и старые плиты. Движение транспорта по улице возобновится с 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU