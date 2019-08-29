2019-08-29T15:30:02+03:00
Происшествия

Тамбовское предприятие задолжало работникам 3,2 млн рублей

Вместо выплаты зарплаты директор предпочел умилостивить кредиторов и деловых партнеров
Марина Поповцева
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Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку соблюдения трудовых прав работников тамбовского предприятия.

По внутреннему трудовому распорядку работники должны получать плату дважды в месяц. Однако работодатели задолжали 74 сотрудникам почти 3 млн рублей за февраль-май 2019 года. Через месяц сумма долга достигла 3,2 млн рублей.

- Полностью не выплачена заработная плата работникам за апрель, май и июнь 2019. По объяснениям генерального директора предприятия, задолженность образовалась в связи с тяжелым финансовым положением, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Однако анализ расходования денежных средств организации, проведенный прокуратурой района совместно с начальником отдела финансового контроля Контрольно-счетной палаты Тамбова показал, что выручка на счета предприятия в этот период поступала. Кроме того, 5 млн рублей были выделены учредителем. Так что возможность выплатить зарплату у руководства была.

Но генеральный директор предпочел расходовать деньги на оплату долгов. Кроме того он передавал заказы третьим лицам вместо того, чтобы выполнять их силами своих сотрудников, из-за чего расходы еще больше возросли.

Прокуратура усмотрела в действиях генерального директора признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании директора предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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