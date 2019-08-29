Тамбовчан приглашают поучаствовать в баскетбольном турнире

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-29T15:02:54+03:00

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31 августа в 10 часов на стадионе Областной детско-юношеской спортивной школы на Володарского, 7 пройдет турнир по уличному баскетболу 3х3. Принять участие в соревнованиях могут все желающие.

- Команды будут разделены на группы: девушки (все возраста), юноши до 13 лет, юноши 14-17 лет и мужчины от 18 лет и старше. Также пройдёт конкурс дальних бросков, по итогам которого лучшего снайпера ждёт награждение. Для участников и гостей будут организованы розыгрыши от партнёров и прочие сюрпризы. На празднике спорта выступит рэп-группа «ChinaTown», - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU