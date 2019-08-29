2019-08-29T14:00:48+03:00
Происшествия

Жителя Тамбовского района задержали с двумя килограммами марихуаны

Молодой человек нарвал пакет «травки» на пустыре
Марина Поповцева
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Оперативники Управления наркоконтроля УМВД области получили информацию о факте незаконного оборота наркотиков в Тамбовском районе. Подозрение пало на 18-летнего жителя села Покрово-Пригородное, употребляющего наркотики.

Молодого человека задержали, при себе у него обнаружили пакет с 2-мя килограммами марихуаны.

- Парень признался, что нарвал наркотическое средство для личного потребления на пустыре около населенного пункта. Изъятая марихуана была направлена на экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение о привлечении молодого человека к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - рассказали в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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