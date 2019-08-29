Занятия в Тамбовских школах начнутся с Урока Победы

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-29T13:31:41+03:00

В День знаний во всех школах области с ребятами будут говорить о памяти

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Учебный год начнется на этот раз 2 сентября. В этом году старт занятиям дадут Уроки Победы, которые пройдут во всех школах Тамбовской области. Повод есть: этот учебный год станет годом празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2 сентября отмечается 74 годовщина завершения Второй мировой войны.

- В ходе Урока школьники должны будут ответить на вопрос: почему мы храним память о событиях 75-летней давности и передаем её из поколения в поколение, - пояснили в областном управлении образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU