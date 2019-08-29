Жительница Тамбовской области лишилась 60 тысяч рублей
Женщина сама помогла мошенникам получить доступ к своей банковской карте
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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Уваровский» обратилась 58-летняя пенсионерка. Мошенники обманом заставили ее предоставить неизвестному доступ к услуге «мобильный банк». В итоге женщина лишилась 67 тысяч рублей и обратилась за помощью к полицейским.
В полиции установили, что мошенник звонил с телефона, зарегистрированного на территории Московской области.
- Проводится дальнейший комплекс по установлению и задержанию человека, подозреваемого в совершении данного преступления, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU