2019-08-29T13:00:24+03:00
Происшествия

Жительница Тамбовской области лишилась 60 тысяч рублей

Женщина сама помогла мошенникам получить доступ к своей банковской карте
Марина Поповцева
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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Уваровский» обратилась 58-летняя пенсионерка. Мошенники обманом заставили ее предоставить неизвестному доступ к услуге «мобильный банк». В итоге женщина лишилась 67 тысяч рублей и обратилась за помощью к полицейским.

В полиции установили, что мошенник звонил с телефона, зарегистрированного на территории Московской области.

- Проводится дальнейший комплекс по установлению и задержанию человека, подозреваемого в совершении данного преступления, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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