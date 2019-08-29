2019-08-29T12:30:01+03:00
Общество

В Мичуринске продолжается благоустройство дворов

Также ведется укладка асфальтового покрытия на ряде улиц
Марина Поповцева
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Дворы Мичуринска приобретают благоустроенный видДворы Мичуринска приобретают благоустроенный видФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске закончена укладка асфальта во всех дворах, вошедших в программу «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время подрядчики устанавливают бордюры во дворах по Липецкому шоссе 102 б, следующий на очереди – двор по Серафимовича, 1.

- Во дворах по адресам Интернатской 3-1, 3а и Кирсановская, 12 установлены скамейки, урны, освещение, - рассказывают в администрации города Мичуринска.

Кроме того, на улицах Восточная, Дарвина, Чернышевского укладывается твердое покрытие, ведется ремонт тротуара на улице Интернациональной. В «Комсомольце» начаты работы на улицах Южная и Студенческая, следующие на очереди - улицы Пролетарская и Достоевского.

К настоящему моменту новое асфальтовое покрытие уложено в Кочетовке, Рабочем поселке, Громушках, районе Второго Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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