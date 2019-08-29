Житель Тамбовской области попытался дать взятку участковому

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-29T12:00:02+03:00

За 10 тысяч рублей полицейский должен был закрыть глаза на отсутствие разрешений на работу

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В Рассказово, проверяя жилой сектор, участковый полиции выявил нарушение миграционного законодательства. Индивидуальный предприниматель привлек к торговле арбузами иностранных граждан без разрешения на работу.

- Участковым был составлен административный протокол, по которому нарушитель должен был заплатить внушительный штраф за допущенное нарушение. Желая избежать строгого наказания, он решил отделаться меньшей суммой в обход законной процедуры, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

40-летний мужчина попытался откупиться от участкового 10-ю тысячами рублей. Однако полицейский от взятки отказался. В итоге злоумышленника привлекут не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Мужчину задержали, денежные купюры были изъяты и приобщены к материалам проверки. Теперь ему грозит до 500 тысяч рублей штрафа либо до 2-х лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU