В Тамбовской области в аварии пострадала двухлетняя девочка

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-29T11:29:34+03:00

В аварии из трех машин пострадали женщина и девочка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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В поселке Первомайский 60-летний водитель автомобиля «Lada Priora» не уступил дорогу автомобилю «Renault», который двигался по главной дороге. В аварии пострадали женщина-водитель иномарки и ее 13-летняя пассажирка.

Кроме того, в Тамбове 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» столкнулся с ехавшим впереди автомобилем «ВАЗ-2131». Тот по инерции «догнал» стоящий впереди «Citroen С4».

- В результате ДТП пассажирка автомобиля «Citroen С4», двухлетняя девочка, и пассажирка автомобиля «ВАЗ-2131», женщина 1962 года рождения, получили телесные повреждения и самостоятельно обратились в медицинские учреждения, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU