2019-08-29T11:29:34+03:00
Происшествия

В Тамбовской области в аварии пострадала двухлетняя девочка

Всего в ДТП травмы получили двое детей
Марина Поповцева
Поделиться:
В аварии из трех машин пострадали женщина и девочкаВ аварии из трех машин пострадали женщина и девочкаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В поселке Первомайский 60-летний водитель автомобиля «Lada Priora» не уступил дорогу автомобилю «Renault», который двигался по главной дороге. В аварии пострадали женщина-водитель иномарки и ее 13-летняя пассажирка.

Кроме того, в Тамбове 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» столкнулся с ехавшим впереди автомобилем «ВАЗ-2131». Тот по инерции «догнал» стоящий впереди «Citroen С4».

- В результате ДТП пассажирка автомобиля «Citroen С4», двухлетняя девочка, и пассажирка автомобиля «ВАЗ-2131», женщина 1962 года рождения, получили телесные повреждения и самостоятельно обратились в медицинские учреждения, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовское предприятие задолжало работникам 3,2 млн рублей
Тамбовчан приглашают поучаствовать в баскетбольном турнире
Жительница Тамбовской области пыталась надышаться газом и подожгла дом
Жителя Тамбовского района задержали с двумя килограммами марихуаны
Занятия в Тамбовских школах начнутся с Урока Победы
Жительница Тамбовской области лишилась 60 тысяч рублей
В Мичуринске продолжается благоустройство дворов
Житель Тамбовской области попытался дать взятку участковому
В Тамбовской области появилась новая площадка для сдачи норм ГТО
В Тамбовской области в аварии пострадали подростки
Музей в Рассказово может украсить выставочный проект «Шедевры тамбовских усадеб»
Тамбовская библиотека получит 5 млн рублей
Тамбовчане могут подать заявку на благоустройство своего двора в 2020 году
В Тамбове молодых ученых будут готовить со школьной скамьи
В Мичуринске появится виртуальный концертный зал
На полях Тамбовской области не хватало щитов с информацией об обработке химикатами
Житель Тамбовской области пытался зарезать собутыльника
Тамбовские волонтеры помогают сберечь объекты культурного наследия
В смерти тамбовского хоккеиста винят 21-летнего тамбовчанина и бездействовавших врачей
В Тамбовской области из тубдиспансера сбежал заразный пациент
Жители 41 тамбовской многоэтажки решили провести досрочный капремонт
Жителям Тамбовской области некуда выбрасывать мусор
В тамбовском сквере на Гастелло заасфальтировали пешеходную зону