В Тамбовской области появилась новая площадка для сдачи норм ГТО
В Жердевском районе закончился капитальный ремонт спортзала в Шпикуловском филиале Жердевской школы № 2. В зале заменили окна, отремонтировали стены, потолок, пол, оборудовали раздевалки. На школьной территории появилась площадка для сдачи норм ГТО.
- Кроме того, на 600 тысяч рублей был приобретен спортивный инвентарь. Общая стоимость работ и покупки инвентаря составила 2,6 миллиона рублей, - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».
Всего в рамках партпроекта в 2019 году будут отремонтированы спортзалы Землянском филиале Инжавинской школы, Ленинском филиале Новопокровской школы, Ярославском филиале Никифоровской школы, Первомайской школе, Волчковской школе, филиале Покрово-Пригородной школы в селе Красносвободное. На это будет направлено более 18,8 миллиона рублей.
Фото регионального отделения партии "Единая Россия"
ИСТОЧНИК KP.RU