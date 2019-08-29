В Тамбовской области появилась новая площадка для сдачи норм ГТО

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-29T11:00:47+03:00

В одной из школ Жердевского района полностью отремонтирован спортивный блок

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В Жердевском районе закончился капитальный ремонт спортзала в Шпикуловском филиале Жердевской школы № 2. В зале заменили окна, отремонтировали стены, потолок, пол, оборудовали раздевалки. На школьной территории появилась площадка для сдачи норм ГТО.

- Кроме того, на 600 тысяч рублей был приобретен спортивный инвентарь. Общая стоимость работ и покупки инвентаря составила 2,6 миллиона рублей, - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».

Всего в рамках партпроекта в 2019 году будут отремонтированы спортзалы Землянском филиале Инжавинской школы, Ленинском филиале Новопокровской школы, Ярославском филиале Никифоровской школы, Первомайской школе, Волчковской школе, филиале Покрово-Пригородной школы в селе Красносвободное. На это будет направлено более 18,8 миллиона рублей.

Фото регионального отделения партии "Единая Россия"

ИСТОЧНИК KP.RU