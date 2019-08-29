В Тамбовской области в аварии пострадали подростки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-29T10:31:13+03:00

Молодых людей доставили в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Мопед столкнулся с автомобилем и съехал в кювет

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На 33-м километре автодороги «Мичуринск-Петровское-Орел-Тамбов» в Петровском районе 15-летний водитель мопеда «КСМ-Спорт» врезался в автомобиль «ВАЗ-21130» и съехал в кювет.

- В результате ДТП водитель и семнадцатилетний пассажир мопеда получили телесные повреждения и были доставлены в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦГБ», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU