В Тамбовской области в аварии пострадали подростки
Мопед столкнулся с автомобилем и съехал в кювет
Молодых людей доставили в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:
На 33-м километре автодороги «Мичуринск-Петровское-Орел-Тамбов» в Петровском районе 15-летний водитель мопеда «КСМ-Спорт» врезался в автомобиль «ВАЗ-21130» и съехал в кювет.
- В результате ДТП водитель и семнадцатилетний пассажир мопеда получили телесные повреждения и были доставлены в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦГБ», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU