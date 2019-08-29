Тамбовская библиотека получит 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-29T10:00:29+03:00

На деньги Минкульта будут обновлены фонды и проведен высокоскоростной интернет

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Библиотека-филиал Знаменской централизованной библиотечной системы получит 5 млн рублей на модернизацию. Учреждение выиграно конкурсный отбор Министерства культуры и будет работать по модельному стандарту.

Средства позволят обновить фонды, отремонтировать здание, создать современный информационный центр с высокоскоростным интернетом и доступом к Национальной электронной библиотеке.

- Ранее поддержку получили еще три библиотеки Тамбовской области. Грант в размере 10 миллионов рублей выиграла Межпоселенческая центральная библиотека Жердевского района. Сейчас там уже активно идут работы по модернизации и переоснащению. А библиотеки в селах Нижнеспасское и Коптево Рассказовского района получат средства в этом году., - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU