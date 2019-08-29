Тамбовская библиотека получит 5 млн рублей
Библиотека-филиал Знаменской централизованной библиотечной системы получит 5 млн рублей на модернизацию. Учреждение выиграно конкурсный отбор Министерства культуры и будет работать по модельному стандарту.
Средства позволят обновить фонды, отремонтировать здание, создать современный информационный центр с высокоскоростным интернетом и доступом к Национальной электронной библиотеке.
- Ранее поддержку получили еще три библиотеки Тамбовской области. Грант в размере 10 миллионов рублей выиграла Межпоселенческая центральная библиотека Жердевского района. Сейчас там уже активно идут работы по модернизации и переоснащению. А библиотеки в селах Нижнеспасское и Коптево Рассказовского района получат средства в этом году., - рассказали в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU