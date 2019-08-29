Музей в Рассказово может украсить выставочный проект «Шедевры тамбовских усадеб»

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-29T10:02:28+03:00

Общественники хотят не просто сделать экспозицию, но и издать коллекцию открыток с изображением демонстрируемых произведений

Изменить размер текста: A A

Выставочный проект «Шедевры тамбовских усадеб» могут реализовать в Тамбовской области к 175-летию Василия Поленова. Это следует из заявки, поданной от региональной некоммерческой организации «Центр поддержки туризма «Моя провинция» на участие в конкурсе Министерства культуры в рамках нацпроекта. На выставочную деятельность ведомство выделило 1 млрд рублей.

Проект наших земляков предполагает создание на базе музейно-выставочного комплекса «Усадьба Асеевых» выставки из фондов Тамбовской областной картинной галереи и областного краеведческого музея. Также планируется издать каталог и коллекцию открыток с изображениями и описанием выставляемых произведений. Кроме того, возможно создание качественных копии представленных работ, которые передадут в усадьбу Асеева в Рассказово.

Напомним, ранее грант в размере более 1,6 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура» получил региональный общественный фонд «Возрождение православных святынь» на проект «Тамбовская канарейка». Всероссийский фестиваль-конкурс, посвященный творчеству Марии Мордасовой, пройдет на Тамбовщине уже этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU