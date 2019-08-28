2019-08-28T18:00:21+03:00
Общество

В Тамбове молодых ученых будут готовить со школьной скамьи

Четыре школы Тамбова стали опорными школами РАН
Марина Поповцева
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Четырем тамбовским школам - лицею № 6, гимназии № 12, лицею № 14 и лицею № 29 - присвоен официальный статус «Опорная школа РАН». С 1 сентября образовательные организации начнут работать под эгидой Российской академии наук.

Новый проект призван подготовить кадры, которые будут продвигать и развивать региональную и отечественную науку, работать в сфере высоких технологий. Молодых ученых будут готовить прямо со школьной скамьи, для этого и были отобраны самые сильные школы региона. Всего для участия в проекте отобрали 108 школ со всей страны.

- Ожидается, что научный и образовательный потенциал академии наук максимально полно будет работать на углубленное образование детей. Второе направление - «учителя». Предполагается, что ученые академии РАН будут активно делиться знаниями с учителями. И третье направление — «материальная база», подразумевающее приобретение нового оборудования и технических средств, - рассказали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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