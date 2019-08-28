В Мичуринске появится виртуальный концертный зал

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-28T17:30:17+03:00

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Мичуринский драматический театр получит грант Министерства культуры в 5,6 млн рублей. Эти средства планируется потратить на монтаж мультимедийного звукового оборудования и установку экрана. Благодаря им зрители смогут увидеть трансляцию концертов из Московской консерватории или концертного зала имени Петра Чайковского в великолепном звучании.

Монтаж оборудования начнет в ближайшее время, а завершится к 26 сентября.

- Открытие виртуального зала состоится 8 октября в 14 часов. Слушатели побывают на виртуальном концерте, записанном на международном музыкальном фестивале в Вербье (Швейцария). В программе – симфонические поэмы Рихарда Штрауса «Дон Жуан» и «Жизнь героя» (дирижёры Пааво Ярви и Неэме Ярви), - рассказали в администрации города Мичуринска.

Гости театра будут слушать классическую музыку с полным эффектом присутствия в лучших концертных залах страны. Кстати, вход на виртуальные концерты будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU