2019-08-28T16:57:59+03:00
Общество

На полях Тамбовской области не хватало щитов с информацией об обработке химикатами

Сельхозпредприятие не обучало работников обращению с пестицидами
Марина Поповцева
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Прокуратура Инжавинского района проверила соблюдение законодательства о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами и выявила нарушения в деятельности предприятия.

Установлено, что фирма не размещала на обработанных химией полях щиты с соответствующей информацией. Кроме того, сотрудники, имевшие дело с пестицидами, не проходили ежегодную гигиеническую подготовку по мерам безопасности и правилам оказания помощи в случаях отравлений. Химикаты завозятся без заключения, подтверждающего соответствие складов и условий хранения в них препаратов предъявляемым требованиям.

- Всё это создает угрозу нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также причинение вреда их здоровью, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области. - Для устранения выявленных нарушений законодательства в адрес директора сельхозпредприятия внесено представление.

В отношении главного агронома возбуждено дело об административном правонарушении, которое для рассмотрения направлено в управление в Россельхознадзора по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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