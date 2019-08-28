Житель Тамбовской области пытался зарезать собутыльника
Мичуринский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Петровского района. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.
По версии следствия, обвиняемый ночью выпивал у себя дома в компании знакомого. Изрядно «приняв на грудь», мужчины поссорились. Хозяин дома схватил нож и нанес им односельчанину несколько ударов, потом отправился к соседу и рассказал, что совершил убийство.
Однако потерпевший не умер, его спасли вовремя подоспевшие медработники, доставившие 44-летнего мужчину в больницу.
- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU