Житель Тамбовской области пытался зарезать собутыльника

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-28T16:17:49+03:00

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Мичуринский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Петровского района. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, обвиняемый ночью выпивал у себя дома в компании знакомого. Изрядно «приняв на грудь», мужчины поссорились. Хозяин дома схватил нож и нанес им односельчанину несколько ударов, потом отправился к соседу и рассказал, что совершил убийство.

Однако потерпевший не умер, его спасли вовремя подоспевшие медработники, доставившие 44-летнего мужчину в больницу.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU