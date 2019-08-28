2019-08-28T15:43:25+03:00
Звезды

Тамбовские волонтеры помогают сберечь объекты культурного наследия

Добровольцы ремонтируют исторические здания в Тамбове и Мичуринске
Марина Поповцева
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На добровольцах - уборка и вынос мусораНа добровольцах - уборка и вынос мусораФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Добровольцы из Тамбова участвуют в сохранении объектов культурного наследия региона. В настоящее время они помогают ремонтировать «Дом, в котором жил народный художник СССР А.М. Герасимов» в Мичуринске и «Здание приюта для слепых сирот» в Тамбове.

- Волонтеры работают под руководством опытных инструкторов-специалистов. Ребята выполняют вспомогательные работы, не требующие профессиональной квалификации. Добровольцы отмывают, стены, окна, убирают мусор, участвуют в благоустройстве прилегающих к объектам территорий, - рассказали в областной администрации.

Многие жители области оказались вовлеченными в процесс. Кто-то помогает руками, кто-то следит за тем, чтобы при содержании и использовании таких объектов не нарушался закон. В рамках проекта «Волонтеры культуры» добровольцы участвуют в археологических работах, благоустраивают памятники и прилегающие территории, проводят научные исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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