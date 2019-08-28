В смерти тамбовского хоккеиста винят 21-летнего тамбовчанина и бездействовавших врачей

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-28T14:59:33+03:00

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Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области продолжают расследование уголовного дела по факту гибели 27-летнего хоккеиста Никиты Воропаева. 21-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

- По версии следствия, ночью 14 июля 2019 года около караоке-клуба «Шаляпинъ» между обвиняемым и погибшим произошел конфликт из-за девушки, перешедший в драку. 25 июля текущего года в результате полученной серьезной травмы головы потерпевший скончался в реанимационном отделении ГБУЗ "Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д. Бабенко", - сообщают в региональном СУ СК.

В рамках расследования уголовного дела также планируется дать правовую оценку действиям медработников тамбовской больницы имени Архиепископа Луки, которые, по мнению родственников погибшего, при поступлении не оказали спортсмену квалифицированной помощи.

Фото СУ СК по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU