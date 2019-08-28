В Тамбовской области из тубдиспансера сбежал заразный пациент

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-28T14:31:05+03:00

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Прокуратура Сампурского района проверила обращение главврача центральной районной больницы о принудительной госпитализации жителя района в противотуберкулёзное учреждение.

Как выяснилось, 44-летний житель одного из сел находится под диспансерным наблюдением в Сампурской ЦРБ и состоит на диспансерном учете в противотуберкулезном диспансере с диагнозом: инфильтративный туберкулез легких, поздний рецидив.

- С 28.03.2019 по 01.05.2019 он находился на стационарном лечении в ГБУЗ «ТОКПД», где получал необходимое лечение. Однако был выписан из лечебного учреждения за самовольный уход из отделения, - рассказали в региональной прокуратуре.

Впоследствии больной не являлся на прием и уклонялся от лечения. При этом по закону он обязан лечиться и выполнять особые санитарно-гигиенические правила.

Поскольку мужчина болен заразной формой туберкулеза и представляет опасность для окружающих, прокуратура через суд потребовала госпитализировать его в принудительном порядке. Суд эти требования полностью удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU