Жители 41 тамбовской многоэтажки решили провести досрочный капремонт

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-28T14:01:19+03:00

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В 2019 году собственники квартир в 41 многоэтажке региона приняли решение о досрочном проведении капремонта. Для этого они используют средства спецсчета.

- В шести из них работы выполнены в полном объёме. В четырнадцати – ведутся. По девяти домам проходит разработка проектно-сметной документации, по двенадцати – процедура аукционов, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Кроме того, по программе капитального ремонта в Тамбовской области отремонтируют 268 многоквартирных домов. Общая стоимость работ 677,8 млн рублей. Сейчас ремонт завершен на 110 многоэтажках, 83 из них уже прошли приемку.

Большая часть многоэтажек нуждается в ремонте крыши (152 дома). 65 зданий выбрали ремонт инженерных сетей, 49 – ремонт фасада. В 20 домах будет заменено 84 лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU