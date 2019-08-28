Жителям Тамбовской области некуда выбрасывать мусор
Прокуратура Уметского района проверила исполнение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
По закону организовать деятельность по накоплению, сбору, перевозке, обработке и утилизации отходов должно руководство района. В частности, они должны создавать и содержать площадки накопления твердых коммунальных отходов, в том числе на территории сельских поселений.
- Установлено, что постановлениями администраций сельсоветов района места сбора и накопления твердых коммунальных отходов определены в декабре 2018 года. Однако администрацией района до настоящего времени не приняты меры по оборудованию на территории района площадок и по установке контейнеров накопления твердых коммунальных отходов, - рассказали в областной прокуратуре.
Прокуратура потребовала от главы района устранить нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU