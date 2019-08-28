2019-08-28T13:32:38+03:00
Общество

Жителям Тамбовской области некуда выбрасывать мусор

Руководство района не позаботилось о площадках под мусорные контейнеры
Марина Поповцева
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Прокуратура Уметского района проверила исполнение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

По закону организовать деятельность по накоплению, сбору, перевозке, обработке и утилизации отходов должно руководство района. В частности, они должны создавать и содержать площадки накопления твердых коммунальных отходов, в том числе на территории сельских поселений.

- Установлено, что постановлениями администраций сельсоветов района места сбора и накопления твердых коммунальных отходов определены в декабре 2018 года. Однако администрацией района до настоящего времени не приняты меры по оборудованию на территории района площадок и по установке контейнеров накопления твердых коммунальных отходов, - рассказали в областной прокуратуре.

Прокуратура потребовала от главы района устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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