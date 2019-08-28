2019-08-28T13:00:39+03:00
Общество

В тамбовском сквере на Гастелло заасфальтировали пешеходную зону

Благоустройство территории продолжается
Марина Поповцева
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Передвигаться по тротуару стало гораздо удобнееПередвигаться по тротуару стало гораздо удобнее
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В Тамбове окончены работы по асфальтированию тротуара рядом с домом № 11 на улице Гастелло. О благоустройстве этой зоны рядом со сквером «Речной» попросили местные жители, так как во время дождя данный участок оказывался залит водой.

- Договоренность о ремонте тротуара была достигнута с владельцем местного магазина. А со стороны администрации города был предоставлен материал для укладки первого слоя, - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».

Сам сквер был благоустроен в 2018 году, в нем появились дорожки, парковые диваны, зеленые насаждения и освещение. В этом году на территории сквера планируется установка красивого фонтана.

Фото регионального отделения партии "Единая Россия"

ИСТОЧНИК KP.RU

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