В тамбовском сквере на Гастелло заасфальтировали пешеходную зону
В Тамбове окончены работы по асфальтированию тротуара рядом с домом № 11 на улице Гастелло. О благоустройстве этой зоны рядом со сквером «Речной» попросили местные жители, так как во время дождя данный участок оказывался залит водой.
- Договоренность о ремонте тротуара была достигнута с владельцем местного магазина. А со стороны администрации города был предоставлен материал для укладки первого слоя, - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».
Сам сквер был благоустроен в 2018 году, в нем появились дорожки, парковые диваны, зеленые насаждения и освещение. В этом году на территории сквера планируется установка красивого фонтана.
Фото регионального отделения партии "Единая Россия"
ИСТОЧНИК KP.RU