В Тамбовской области в авариях пострадали два юных велосипедиста
Детям потребовалась помощь медиков
Водитель не заметил велосипедиста на тротуареФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Рассказово 33-летний водитель автомобиля «HYUNDAI SONATA» сбил двенадцатилетнего велосипедиста, который двигался по тротуару. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.
В Моршанске 26-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ 2114» сбила девятилетнего ребенка, который также ехал на велосипеде.
- В результате ДТП велосипедист и его пассажир, девятилетний мальчик, получили телесные повреждения и были доставлены в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», - сообщили в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU