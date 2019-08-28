2019-08-28T12:29:58+03:00
Происшествия

В Тамбовской области в авариях пострадали два юных велосипедиста

Детям потребовалась помощь медиков
Марина Поповцева
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Водитель не заметил велосипедиста на тротуареВодитель не заметил велосипедиста на тротуареФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Рассказово 33-летний водитель автомобиля «HYUNDAI SONATA» сбил двенадцатилетнего велосипедиста, который двигался по тротуару. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.

В Моршанске 26-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ 2114» сбила девятилетнего ребенка, который также ехал на велосипеде.

- В результате ДТП велосипедист и его пассажир, девятилетний мальчик, получили телесные повреждения и были доставлены в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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