В Тамбовской области предприниматель незаконно брал деньги за рыбалку

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-28T12:04:30+03:00

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Прокуратура Токаревского района выявила факт незаконной организации платной рыбалки. Индивидуальный предприниматель организовал на водоеме любительскую и спортивную рыбалку, продавая путевки на вылов рыбы. Однако законных оснований для того, чтобы брать плату, он не имел.

По закону, водные биоресурсы могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, а также муниципальной и частной собственности. Данный же водоем ничьей частной собственностью не является, в том числе, и данного предпринимателя.

- Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно, - поясняют в прокуратуре Тамбовской области.

Остается добавить, что предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU