В Тамбовской области предприниматель незаконно брал деньги за рыбалку
Прокуратура Токаревского района выявила факт незаконной организации платной рыбалки. Индивидуальный предприниматель организовал на водоеме любительскую и спортивную рыбалку, продавая путевки на вылов рыбы. Однако законных оснований для того, чтобы брать плату, он не имел.
По закону, водные биоресурсы могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, а также муниципальной и частной собственности. Данный же водоем ничьей частной собственностью не является, в том числе, и данного предпринимателя.
- Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно, - поясняют в прокуратуре Тамбовской области.
Остается добавить, что предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU