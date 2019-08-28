В Тамбовской области уничтожена плантация марихуаны

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-28T11:05:12+03:00

У "плантатора" с собой оказался мешок с сырьем

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Сотрудники подразделения Наркоконтроля МОМВД России «Моршанский» получили оперативную информацию о том, что рядом с одним из населенных пунктов Моршанского района возделывают плантацию марихуаны. За насаждениями следит местный житель, который время от времени приезжает на место.

Полицейским удалось задержать 46-летнего жителя района с поличным, когда тот прибыл собирать урожай. В мотоцикле у мужчины обнаружился мешок с собранными растениями. Наркотическое средство было изъято.

- Задержанный мужчина пояснил, что является потребителем наркотических веществ. Весной он присмотрел заброшенную территорию, где посадил кусты с марихуаной, периодически приезжал для культивирования наркосодержащих растений. Сотрудники полиции выкорчевали около ста кустов марихуаны. Все изъятые вещества направлены на экспертизу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В отношении жителя Моршанского района могут возбудить несколько уголовных дел за незаконный оборот наркотических средств и незаконное культивирование наркосодержащих растений.

Фото пресс-службы УМВД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU