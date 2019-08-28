2019-08-28T11:05:12+03:00
Происшествия

В Тамбовской области уничтожена плантация марихуаны

Житель Моршанского района выращивал «травку» на пустыре
Марина Поповцева
Поделиться:
У "плантатора" с собой оказался мешок с сырьемУ "плантатора" с собой оказался мешок с сырьем
Изменить размер текста:

Сотрудники подразделения Наркоконтроля МОМВД России «Моршанский» получили оперативную информацию о том, что рядом с одним из населенных пунктов Моршанского района возделывают плантацию марихуаны. За насаждениями следит местный житель, который время от времени приезжает на место.

Полицейским удалось задержать 46-летнего жителя района с поличным, когда тот прибыл собирать урожай. В мотоцикле у мужчины обнаружился мешок с собранными растениями. Наркотическое средство было изъято.

- Задержанный мужчина пояснил, что является потребителем наркотических веществ. Весной он присмотрел заброшенную территорию, где посадил кусты с марихуаной, периодически приезжал для культивирования наркосодержащих растений. Сотрудники полиции выкорчевали около ста кустов марихуаны. Все изъятые вещества направлены на экспертизу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В отношении жителя Моршанского района могут возбудить несколько уголовных дел за незаконный оборот наркотических средств и незаконное культивирование наркосодержащих растений.

Фото пресс-службы УМВД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовские волонтеры помогают сберечь объекты культурного наследия
В смерти тамбовского хоккеиста винят 21-летнего тамбовчанина и бездействовавших врачей
В Тамбовской области из тубдиспансера сбежал заразный пациент
Жители 41 тамбовской многоэтажки решили провести досрочный капремонт
Жителям Тамбовской области некуда выбрасывать мусор
В тамбовском сквере на Гастелло заасфальтировали пешеходную зону
В Тамбовской области в авариях пострадали два юных велосипедиста
В Тамбовской области предприниматель незаконно брал деньги за рыбалку
Под Тамбовом в аварии пострадала 16-летняя девушка
Житель Тамбовской области воровал спиртное из магазинов
Тамбовские больницы получат 5 современных рентгенаппаратов
Мошенница из Тамбовского района орудовала в нескольких областях
В Тамбове утвердили тарифы на дополнительное образование в детских садах и школах
В Тамбове на 7 часов отключат свет
В Тамбове пойманы два драгдилера
Под Тамбовом проводятся тактико-специальные учения
В Тамбовской области поймали телефонного вора
Жители Тамбова переплачивали за отопление по вине УК
В Тамбовской области пройдет фестиваль «Вместе Ярче»
Тамбовское предприятие нарушало правила хранения химикатов
Благоустройство двора на Никифоровской в Тамбове обойдется в 2,5 млн рублей
В Тамбовской области прокуратура вступилась за права инвалидов
Семья из Тамбовской области получила медаль ордена «Родительская слава»
В Тамбовской области «ГАЗ» въехал под поезд
В Тамбовской области мужчина обворовал бывшего работодателя