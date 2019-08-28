2019-08-28T10:30:50+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области воровал спиртное из магазинов

За «дармовой» алкоголь парень может сесть на 2 года
Марина Поповцева
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Администрация двух магазинов Мичуринска пожаловалась в полицию на кражи алкоголя. Сотрудники следственно-оперативной группы изучили видеозаписи камер наблюдения. Выяснилось, что злоумышленник был один в обоих случаях. Действовал он по схожему сценарию, похищая с прилавков бутылки с алкоголем и пряча их в одежде.

- Сотрудники уголовного розыска совместно с представителями ГИБДД по составленным приметам задержали подозреваемого «по горячим следам», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

20-летний молодой человек признал вину. Похищенную продукцию придется вернуть магазинам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За кражу спиртного виновному, уже имевшему проблемы с законом, может грозить штраф до 80 тысяч рублей или до 2-х лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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