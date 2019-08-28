2019-08-28T09:59:13+03:00
Общество

Тамбовские больницы получат 5 современных рентгенаппаратов

Оборудование получат детские учреждения Тамбова, Кирсанова, Моршанска, Мичуринска и Котовска
Марина Поповцева
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В 1-ю детскую поликлинику больницы имени Архиепископа Луки, Кирсановскую и Моршанскую районные больницы, а также городскую больницу № 2 Мичуринска и городскую клиническую больницу Котовска поступят новые рентгеновские аппараты по нацпроекту «Здавоохранение». Их стоимость около 42 млн рублей.

- В рамках проекта также предусмотрена реконструкция структурных подразделений Тамбовской областной детской клинической больницы, повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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