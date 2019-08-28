2019-08-28T09:44:15+03:00
Происшествия

Мошенница из Тамбовского района орудовала в нескольких областях

Женщина выманивала деньги за продажу несуществующих вещей
Марина Поповцева
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В Тамбовском районе полицейские задержали 32-летнюю местную жительницу. Женщину подозревают в серии Интернет-мошенничеств на территории Уметского района. Она разместила объявление в соцсети о продаже одежды по низким ценам. Деньги от клиентов женщина получала, а вот товары не высылала. По месту жительства мошенница не проживала. На нее завели несколько уголовных дел.

- В ходе расследования уголовного дела полицейскими установлено, что аналогичным образом были обмануты четыре женщины – жительницы Смоленской, Челябинской областей и республики Крым. Каждая из них отправила на банковскую карту аферистки сумму в 4 тысячи рублей за приобретение одежды по низким ценам, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Полицейским удалось установить дополнительные эпизоды преступной деятельности женщины. Аферистка обманула жительницу Астраханской области на 14 тысяч рублей, на столько же - жительницу Ростовской области. В настоящее время выясняется, кто еще попался на удочку мошенницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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