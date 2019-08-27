В Тамбове утвердили тарифы на дополнительное образование в детских садах и школах
В Тамбове в детском саду «Волшебная страна» к новому учебному году разработан широкий перечень дополнительных услуг, включая занимательную математику, детский фитнес, нетрадиционную технику рисования, обучение английскому языку, вокалу и даже гончарному мастерству.
- Новой услугой в детском саду №62 «Огонек» станет робототехника для дошкольников. Занятия для детей 5-7 лет будут проходить 4 раза в месяц. Полученную от оказания этой платной услуги прибыль учреждение в дальнейшем планирует потратить на улучшение материально-технической базы - приобретение конструкторов «Популярная механика», «Роботостроение. Исследовательский набор» и так далее, - пояснили в городской администрации.
Различные кружки и оздоровительные мероприятия планируется ввести в школах № 9 и № 24, педагоги школы № 31 будут вести подготовку малышей к поступлению в первый класс.
Стоимость платных услуг в ряде дошкольных и общеобразовательных учреждений уже утверждена. Она рассчитывается с учетом сложившихся средних цен при согласии родительских комитетов.
В некоторых садиках и школах Тамбова платные услуги оказываются уже около 5 лет. За это время тарифы ни разу не индексировались. Поэтому учреждения обратились в администрацию города Тамбова с заявлением о пересмотре и утверждении нового размера платы. Новые тарифы появятся в детских садах № 38 «Апельсин» и № 40 «Русалочка», а также лицее № 28 и школе № 22.
ИСТОЧНИК KP.RU