В Тамбове утвердили тарифы на дополнительное образование в детских садах и школах

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-27T18:00:36+03:00

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В Тамбове в детском саду «Волшебная страна» к новому учебному году разработан широкий перечень дополнительных услуг, включая занимательную математику, детский фитнес, нетрадиционную технику рисования, обучение английскому языку, вокалу и даже гончарному мастерству.

- Новой услугой в детском саду №62 «Огонек» станет робототехника для дошкольников. Занятия для детей 5-7 лет будут проходить 4 раза в месяц. Полученную от оказания этой платной услуги прибыль учреждение в дальнейшем планирует потратить на улучшение материально-технической базы - приобретение конструкторов «Популярная механика», «Роботостроение. Исследовательский набор» и так далее, - пояснили в городской администрации.

Различные кружки и оздоровительные мероприятия планируется ввести в школах № 9 и № 24, педагоги школы № 31 будут вести подготовку малышей к поступлению в первый класс.

Стоимость платных услуг в ряде дошкольных и общеобразовательных учреждений уже утверждена. Она рассчитывается с учетом сложившихся средних цен при согласии родительских комитетов.

В некоторых садиках и школах Тамбова платные услуги оказываются уже около 5 лет. За это время тарифы ни разу не индексировались. Поэтому учреждения обратились в администрацию города Тамбова с заявлением о пересмотре и утверждении нового размера платы. Новые тарифы появятся в детских садах № 38 «Апельсин» и № 40 «Русалочка», а также лицее № 28 и школе № 22.

ИСТОЧНИК KP.RU