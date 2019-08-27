2019-08-27T15:31:01+03:00
Общество

Жители Тамбова переплачивали за отопление по вине УК

Управляющая организация не позаботилась об утеплении дома
Марина Поповцева
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Прокуратура Советского района выявила нарушения законодательства в деятельности одной из городских управляющих организаций. Компания не восстановила теплоизоляцию отопления многоквартирного дома и не содержала в порядке подвал здания.

По жалобе жильцов прокуратура провела проверку и выяснила, что после вмешательства прокуратуры района руководство управляющей организации восстановило нарушенную теплоизоляцию отопления в подвале дома. Однако работы были выполнены плохо: изоляционный материал неплотно прилегает к трубопроводам и не закреплен. В отдельных местах теплоизоляции практически нет, а некоторые участки трубопроводов завалены строительным мусором.

- В целом, состояние подвального помещения не отвечает установленным требованиям в связи со значительными скоплениями строительного мусора – кирпичей, частей бетонных плит, фрагментов теплоизоляционного материала и прочего, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Также установлено отсутствие дверей в подвальные помещения, имеются лишь деревянные дверные коробки.

Однако по нормам к зиме необходимо устранить неисправности оконных и дверных заполнений. Входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок.

Выявленные нарушения ущемляют права собственников помещений и приводят к лишним расходам на оплату отопления. В адрес генерального директора управляющей организации было внесено представление с требованием устранить нарушения и наказать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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