В Тамбовской области пройдет фестиваль «Вместе Ярче»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-27T15:00:24+03:00

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31 августа в Котовске пройдет Art-fest «Вместе ярче». На центральной площади города гостей будут развлекать артисты. Для каждого найдется подходящее занятие, будь то рисование по номерам, роспись неваляшек и имбирных пряников.

Можно будет попробовать себя в изготовлении цветочных композиций, аэродизайне, сыграть партию в шашки и шахматы, освоить живопись на воде, игру на барабанах, поучаствовать в лазертаг сражении.

- На Арт-фесте можно познакомиться с «Миром профессий», принять участие в конкурсах, сфотографироваться в фотобудке «Улыбки на вынос». Малыши могут покататься на аттракционах и живых пони. Завершит праздничный вечер огненно-пиротехническое шоу, - сообщают на Информационно-туристическом портале Тамбовской области.

Фото Информационно-туристического портала Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU