В Тамбовской области пройдет фестиваль «Вместе Ярче»
31 августа в Котовске пройдет Art-fest «Вместе ярче». На центральной площади города гостей будут развлекать артисты. Для каждого найдется подходящее занятие, будь то рисование по номерам, роспись неваляшек и имбирных пряников.
Можно будет попробовать себя в изготовлении цветочных композиций, аэродизайне, сыграть партию в шашки и шахматы, освоить живопись на воде, игру на барабанах, поучаствовать в лазертаг сражении.
- На Арт-фесте можно познакомиться с «Миром профессий», принять участие в конкурсах, сфотографироваться в фотобудке «Улыбки на вынос». Малыши могут покататься на аттракционах и живых пони. Завершит праздничный вечер огненно-пиротехническое шоу, - сообщают на Информационно-туристическом портале Тамбовской области.
Фото Информационно-туристического портала Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU