Тамбовское предприятие нарушало правила хранения химикатов
Рассказовская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства при хранении пестицидов и агрохимикатов. В результате были выявлены нарушения в деятельности одного из предприятий.
Установлено, что фирма нарушала требования СанПин: не вела журнал учета применения пестицидов и агрохимикатов. Также на предприятии отсутствовала гигиеническая оценка и заключение Роспотребнадзора на два опрыскивателя. Ответственность за соблюдение этих норм лежит на агрономе.
- В связи с допущенными нарушениями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения прокуратура возбудила в отношении указанного должностного лица дело об административном правонарушении по ст. ст.6.3 КоАП РФ, которое для рассмотрения по существу направлено в территориальный отдел управления Роспотребнадзора области, - прокомментировали в региональной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU