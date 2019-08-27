Тамбовское предприятие нарушало правила хранения химикатов

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-27T14:30:52+03:00

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Рассказовская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства при хранении пестицидов и агрохимикатов. В результате были выявлены нарушения в деятельности одного из предприятий.

Установлено, что фирма нарушала требования СанПин: не вела журнал учета применения пестицидов и агрохимикатов. Также на предприятии отсутствовала гигиеническая оценка и заключение Роспотребнадзора на два опрыскивателя. Ответственность за соблюдение этих норм лежит на агрономе.

- В связи с допущенными нарушениями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения прокуратура возбудила в отношении указанного должностного лица дело об административном правонарушении по ст. ст.6.3 КоАП РФ, которое для рассмотрения по существу направлено в территориальный отдел управления Роспотребнадзора области, - прокомментировали в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU