Благоустройство двора на Никифоровской в Тамбове обойдется в 2,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-27T14:03:13+03:00

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На благоустройство двора домов 143 а, б, в на улице Никифоровской планируется потратить 2,5 млн рублей.

К настоящему моменту рабочие уже закончили асфальтирование. Подрядчик также удалил дерево, создававшее помехи благоустройству. Кроме того, по просьбам жителей проведена замена аварийной деревянной опоры линии электропередач на бетонную. Сейчас решается вопрос замены второй опоры. По обращению жильцов заасфальтирована площадка под мусорными контейнерами.

- В целом жители довольны выполненными работами, но есть замечания, которые подробно рассмотрят при проверке отремонтированных дворов на предмет соответствия установленным стандартам, - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото регионального отделения партии «Единая Россия»

ИСТОЧНИК KP.RU