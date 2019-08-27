В Тамбовской области прокуратура вступилась за права инвалидов
Прокуратура Знаменского района выявила нарушения в помещении районного Центра социальных услуг. В здании отсутствует дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, нет надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, как этого требует законодательство.
Все это делает социальный объект малодоступным для инвалидов.
- Для устранения выявленных нарушений в адрес директора Центра внесено представление. По постановлению прокуратура директор учреждения привлечен к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.
В настоящее время ведется устранение нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU