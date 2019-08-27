Семья из Тамбовской области получила медаль ордена «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «Родительская слава» супругов Игоря и Галину Казьминых из Котовска.
В семье Казьминых четверо детей – три дочери и сын. Глава семьи – военный пенсионер, прослуживший 20 лет в органах внутренних дел, спортсмен, неоднократный призер областных соревнований по легкоатлетическому кроссу и гиревому спорту. Его супруга преподает хореографическое искусство в Котовской детской школе искусств. Под ее руководством ученики школы не раз становились лауреатами и дипломантами различных конкурсов и фестивалей.
Старшей дочке, Христине исполнилось 20 лет. Она учится в Тамбовском колледже искусств по специальности «Хореографическое искусство» и выступает в ансамбле «Наследие», неоднократно была лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Вторая дочь, Мария, школьница, занимается легкой атлетикой и гимнастикой. Сын Кирилл увлекается математикой и бальными танцами. Младшая дочь, Варвара, пока ходит в садик, но уже занимается спортивной гимнастикой.
- Согласно закону Тамбовской области от 03.12.2010 № 712-З, родители, награжденные медалью ордена «Родительская слава», поощряются единовременной денежной выплатой в размере 25 тысяч рублей за счет средств областного бюджета, - пояснили в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU