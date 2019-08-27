Семья из Тамбовской области получила медаль ордена «Родительская слава»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-27T14:14:44+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «Родительская слава» супругов Игоря и Галину Казьминых из Котовска.

В семье Казьминых четверо детей – три дочери и сын. Глава семьи – военный пенсионер, прослуживший 20 лет в органах внутренних дел, спортсмен, неоднократный призер областных соревнований по легкоатлетическому кроссу и гиревому спорту. Его супруга преподает хореографическое искусство в Котовской детской школе искусств. Под ее руководством ученики школы не раз становились лауреатами и дипломантами различных конкурсов и фестивалей.

Старшей дочке, Христине исполнилось 20 лет. Она учится в Тамбовском колледже искусств по специальности «Хореографическое искусство» и выступает в ансамбле «Наследие», неоднократно была лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Вторая дочь, Мария, школьница, занимается легкой атлетикой и гимнастикой. Сын Кирилл увлекается математикой и бальными танцами. Младшая дочь, Варвара, пока ходит в садик, но уже занимается спортивной гимнастикой.

- Согласно закону Тамбовской области от 03.12.2010 № 712-З, родители, награжденные медалью ордена «Родительская слава», поощряются единовременной денежной выплатой в размере 25 тысяч рублей за счет средств областного бюджета, - пояснили в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU