2019-08-27T12:03:00+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина обворовал бывшего работодателя

Житель Староюрьевского района пошел на кражу, чтобы отомстить за увольнение
Марина Поповцева
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48-летнего жителя Староюрьевского района приняли на работу на сельхозпредприятие Первомайского района. Работать приходилось, в том числе, и в ночную смену. Испытательный срок мужчина пройти не смог: выпивал и прогуливал работу. В итоге нерадивого соискателя уволили, и он решился на месть.

Будучи пьяным, он пробрался ночью на территорию предприятия, взломал дверь склада и похитил ветеринарные препараты, которые намеревался перепродать.

- Похищенное имущество он перебросил через забор, но был замечен охраной предприятия и скрылся. Похищенные препараты стоимостью около 18 тысяч рублей были обнаружены и возвращены на предприятие. Служба охраны обратилась в полицию, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Полицейские прибыли на вызов и быстро установили, кто мог совершить преступление. Подозреваемого допросили. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время дело передано в прокуратуру Первомайского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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