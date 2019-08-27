В Тамбовской области мужчина обворовал бывшего работодателя
48-летнего жителя Староюрьевского района приняли на работу на сельхозпредприятие Первомайского района. Работать приходилось, в том числе, и в ночную смену. Испытательный срок мужчина пройти не смог: выпивал и прогуливал работу. В итоге нерадивого соискателя уволили, и он решился на месть.
Будучи пьяным, он пробрался ночью на территорию предприятия, взломал дверь склада и похитил ветеринарные препараты, которые намеревался перепродать.
- Похищенное имущество он перебросил через забор, но был замечен охраной предприятия и скрылся. Похищенные препараты стоимостью около 18 тысяч рублей были обнаружены и возвращены на предприятие. Служба охраны обратилась в полицию, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
Полицейские прибыли на вызов и быстро установили, кто мог совершить преступление. Подозреваемого допросили. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время дело передано в прокуратуру Первомайского района.
ИСТОЧНИК KP.RU