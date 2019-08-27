В Тамбовской области иномарка врезалась в мопед
Водитель мопеда госпитализирован с травмами
Двухколесному транспортном у средству пришлось несладкоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:
В Рассказово 60-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», выезжая с парковки врезался в мопед «Омакс», двигавшийся в попутном направлении.
- В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения и был госпитализирован в ТОГБУЗ "ГКБ им. Архиепископа Луки", - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU