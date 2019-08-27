В Тамбовской области иномарка врезалась в мопед

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-27T11:33:02+03:00

Двухколесному транспортном у средству пришлось несладко Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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В Рассказово 60-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», выезжая с парковки врезался в мопед «Омакс», двигавшийся в попутном направлении.

- В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения и был госпитализирован в ТОГБУЗ "ГКБ им. Архиепископа Луки", - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU