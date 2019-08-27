2019-08-27T10:06:17+03:00
Происшествия

В Тамбовской области раскрыта кража металлолома

Двое жителей села вынесли у соседа полтонны металла
Марина Поповцева
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Сотрудники МОМВД России «Мичуринский» получили сведения о нескольких хищениях металлолома из сарая жителя села Турмасово. Неизвестные пробирались на подворье и постепенно вынесли 500 кг лома черного металла.

Полицейские выявили, что преступление совершили двое односельчан потерпевшего. Злоумышленники во всем признались. Прежде они уже привлекались к уголовной ответственности, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части второй статьи 158 УК РФ.

- Виновным грозит штраф до 200 тысяч рублей либо пять лет лишения свободы, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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