В Тамбовской области раскрыта кража металлолома
Сотрудники МОМВД России «Мичуринский» получили сведения о нескольких хищениях металлолома из сарая жителя села Турмасово. Неизвестные пробирались на подворье и постепенно вынесли 500 кг лома черного металла.
Полицейские выявили, что преступление совершили двое односельчан потерпевшего. Злоумышленники во всем признались. Прежде они уже привлекались к уголовной ответственности, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части второй статьи 158 УК РФ.
- Виновным грозит штраф до 200 тысяч рублей либо пять лет лишения свободы, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU