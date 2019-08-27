2019-08-27T09:36:41+03:00
Звезды

Юные тамбовчане отличились на фестивале народной культуры

Воспитанники школ искусств представили народные костюмы, керамику и текстиль
Марина Поповцева
Поделиться:
Юные мастера народного промысла получили заслуженные наградыЮные мастера народного промысла получили заслуженные награды
Изменить размер текста:

На Вологодчине завершился IV Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций». Тамбовская команда показала отличные результаты в нескольких номинациях. Регион представляли 6 участников в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Народный костюм».

В результате первое место в подноминации «Художественная керамика» заняла Елизавета Попова из Жердевской детской школы искусств. Он представила Фёдоровскую игрушку. Второе место в подноминации «Художественный тестиль» занял Игорь Акимов из ЦРТДЮ Тамбовского района, он продемонстрировал мастерство ткачества на бердо.

Народный костюм Тамбовской губернии продемонстрировали Алина Дрожжина и Арина Курохтина из Сампурского ДЮЦ. Они стали вторыми в подноминациях «Этнографический костюм» и «Современный костюм».

Традиционную Тамбовскую вышивку представила Екатерина Тимофеева из ЦРТДЮ Тамбовского района, занявшая третье место в подноминации «Художественный текстиль». Валентина Дорошина из Сампурского ДЮЦ получила специальный диплом фестиваля за работы, выполненные в технике золотного шитья.

- Фестиваль ежегодно проводится в целях выявления, развития и поддержки детской одаренности в области народной культуры и искусства, воспитания и развития личной успешности детей, приобщения их к ценностям этнокультурного наследия регионов, - пояснили в управлении образования и науки Тамбовской области.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24