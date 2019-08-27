Юные тамбовчане отличились на фестивале народной культуры

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-27T09:36:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На Вологодчине завершился IV Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций». Тамбовская команда показала отличные результаты в нескольких номинациях. Регион представляли 6 участников в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Народный костюм».

В результате первое место в подноминации «Художественная керамика» заняла Елизавета Попова из Жердевской детской школы искусств. Он представила Фёдоровскую игрушку. Второе место в подноминации «Художественный тестиль» занял Игорь Акимов из ЦРТДЮ Тамбовского района, он продемонстрировал мастерство ткачества на бердо.

Народный костюм Тамбовской губернии продемонстрировали Алина Дрожжина и Арина Курохтина из Сампурского ДЮЦ. Они стали вторыми в подноминациях «Этнографический костюм» и «Современный костюм».

Традиционную Тамбовскую вышивку представила Екатерина Тимофеева из ЦРТДЮ Тамбовского района, занявшая третье место в подноминации «Художественный текстиль». Валентина Дорошина из Сампурского ДЮЦ получила специальный диплом фестиваля за работы, выполненные в технике золотного шитья.

- Фестиваль ежегодно проводится в целях выявления, развития и поддержки детской одаренности в области народной культуры и искусства, воспитания и развития личной успешности детей, приобщения их к ценностям этнокультурного наследия регионов, - пояснили в управлении образования и науки Тамбовской области.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU