Дом детского творчества в Котовске приспособили для занятий детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-26T17:41:08+03:00

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Дом детского творчества в Котовске получил из федерального и областного бюджетов 732 тысячи рублей. Эти средства пошли на расширение входных дверей, адаптацию туалетной комнаты и оборудование наружного пандуса. Теперь ребятам с ограниченными возможностями проще попасть на занятия.

- Для слабовидящих детей изготовлены информационные табло со шрифтом Брайля и напольные тактильные плитки, которые помогают ориентироваться в пространстве. Для детей дошкольного возраста приобретен игровой набор «Дары Фрёбеля», который способствует развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, - рассказали в администрации города Котовска.

Кроме того, более 35 % педагогического состава Дома детского творчества прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

ИСТОЧНИК KP.RU