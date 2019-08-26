В Тамбовской области стартует прием заявок на конкурс для начинающих фермеров

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-26T16:30:11+03:00

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Документы на участие в конкурсе семейных животноводческих ферм принимаются в Тамбовской области с 30 августа. Начинающие фермеры могут получить гранты на развитие своего хозяйства. В приоритете мясное и молочное животноводство, птицеводство яичного направления, садоводство, овощеводство закрытого грунта.

Субсидии аграрии могут потратить на покупку скота и птицы, кормов, а также необходимой техники, строительство и ремонт помещений.

- Заявки будут приниматься до 27 сентября включительно. Все подробности об условиях участия в конкурсе можно узнать по телефону: 8 (4752) 71-85-56, или на сайте регионального информационно-консультационного центра агропромышленного комплекса http://www.tambov-apk.ru/beginner_farmer//index.php, - рассказали в региональной администрации.

Напомним, что в 2019 году государственную поддержку уже получили 12 начинающих фермеров, 7 семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственный потребительский кооператив. Распределено 165 миллионов государственной поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU