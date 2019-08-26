В Тамбове на Серпуховской появится современный детсад
В Тамбове ведется демонтаж старого здания детского сада «Клубничка». Рабочие расчищают площадку от строительного мусора, чтобы подготовить ее к возведению нового современного здания. До конца года строители подготовят площадку, возведут стены, перекрытия и кровлю. Новую «Клубничку» планируется сдать в 2020 году.
Решение о восстановлении садика после того, как его старое здание пришло в негодность, было принято в связи с большой востребованностью дошкольного учреждения для района. В новом здании будет 140 мест, а само оно станет более комфортным.
- Здесь появляются актовый зал, спортивный зал, все необходимые помещения и материальная база для нового дошкольного учреждения, - сообщают в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU