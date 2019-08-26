В Тамбовской области поймали «сладкого» воришку

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-26T16:02:27+03:00

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В дежурную часть поступило сообщение о краже с территории пасеки в Сосновском районе.

- «По горячим следам» полицейские установили личность виновного, который сознался в совершенном хищении. Около двух часов дня он взломал навесной замок вагончика, который находится на территории пасеки в селе Отъяссы, и похитил из помещения газовую плиту, баллон, флягу и бочонок с медом, - рассказали в региональном УМВД.

Против 63-летнего тамбовчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ранее подозреваемый уже попадался на мелких хищениях.

ИСТОЧНИК KP.RU