В Тамбовской области поймали «сладкого» воришку
Мужчина украл с пасеки бочонок с медом
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В дежурную часть поступило сообщение о краже с территории пасеки в Сосновском районе.
- «По горячим следам» полицейские установили личность виновного, который сознался в совершенном хищении. Около двух часов дня он взломал навесной замок вагончика, который находится на территории пасеки в селе Отъяссы, и похитил из помещения газовую плиту, баллон, флягу и бочонок с медом, - рассказали в региональном УМВД.
Против 63-летнего тамбовчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ранее подозреваемый уже попадался на мелких хищениях.
ИСТОЧНИК KP.RU