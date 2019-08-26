Тамбовская «Школа Сколково» присоединилась к акции «Дети вместо цветов»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-26T15:31:16+03:00

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Региональное отделение Российского Детского фонда присоединилось к всероссийской акции "Дети вместо цветов". Вместо того, чтобы заваливать педагогов букетами, родителям учеников предлагают подарить учителю один общий букет от всего класса. Сэкономленные средства пойдут в помощь тяжело больным детям, подопечным Детского фонда, и помогут оплатить лечение и дорогие препараты для них.

- К акции уже присоединился один класс из «Школы Сколково-Тамбов». Сегодня председателю родительского комитета вручили именной сертификат, который школьники подарят на торжественной линейке вместе с букетом своему учителю. Также каждый ученик получит флажок с надписью «Дети вместе цветов», - рассказали в администрации Тамбовской области.

Присоединиться к акции может каждый. Сертификат выдается классу, который пожертвовал в фонд от 3 тысяч рублей. С условиями акции можно познакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU