2019-08-26T15:01:20+03:00
Общество

В Тамбовской области выкорчевали 1,3 тонны наркосодержащих растений

Дикорастущую коноплю скосили и сожгли
Марина Поповцева
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Конопля уничтожена на площади в 1,8 тысячи кв. мКонопля уничтожена на площади в 1,8 тысячи кв. м
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В рамках операции «Мак-2019» на сельхозугодьях Рассказовского района сотрудники полиции выявили очаг дикорастущей конопли. Траву решено было уничтожить при помощи техники и работников местного сельхозпредприятия.

Как сообщили в УМВД по Тамбовской области, полицейские совместно с представителями администрации Рассказовского района приняли участие в выкашивании очага произрастания наркосодержащий растений. Его площадь составила 1800 кв. м, а вес сожженной травы превысил 1,3 тонны.

Фото УМВД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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