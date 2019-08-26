В Тамбовской области выкорчевали 1,3 тонны наркосодержащих растений
Дикорастущую коноплю скосили и сожгли
Конопля уничтожена на площади в 1,8 тысячи кв. м
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В рамках операции «Мак-2019» на сельхозугодьях Рассказовского района сотрудники полиции выявили очаг дикорастущей конопли. Траву решено было уничтожить при помощи техники и работников местного сельхозпредприятия.
Как сообщили в УМВД по Тамбовской области, полицейские совместно с представителями администрации Рассказовского района приняли участие в выкашивании очага произрастания наркосодержащий растений. Его площадь составила 1800 кв. м, а вес сожженной травы превысил 1,3 тонны.
Фото УМВД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU